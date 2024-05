Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó el presente del país de cara a las próximas elecciones.

En Mesa Central de Canal 13, la edil se refirió al desayuno de la banca de inversión en el cual participó durante la semana.

En la instancia estaba también el hijo del fallecido exmandatario, Sebastián Piñera, quien le dijo: “Me gustaría que tú fueras la Presidenta”.

Sobre lo anterior, Evelyn expresó en el espacio: “La verdad es que con ellos nos unen tantos años de cariños, desencuentros, y de reconciliaciones. Hay un profundo cariño, respeto, hicimos muchas cosas juntos. Especialmente a Cecilia le tengo una admiración y cariño enorme”.

Junto a lo expuesto, Matthei indicó que no se siente “heredera del Piñerismo” ya que “(el expresidente) fue una persona muy especial, pocas veces he visto en alguien esa capacidad de trabajo (…) Sería casi vanidoso decir que alguien es heredero de él, creo que él no tiene herederos”.

En relación a su rol en la política, indicó que “no está buscando un puesto”: “Lo que me desvela es cómo vamos a sacar a Chile de la crisis”, manifestó.

“Hoy día la gente se da cuenta de que estamos peor que antes, y lo que están buscando nuevamente es cómo lograr progresar”, indicó la actual alcaldesa, en relación a las elecciones que se desarrollarán.