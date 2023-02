Comparte

Tras una extensa preparación y coordinación con autoridades locales, cerca de 30 toneladas de chatarra de Hualaihué serán recicladas gracias a una alianza público-privada entre Karün, Aceros AZA, el municipio y la empresa comunal de reciclaje J y V, quienes durante enero trabajaron codo a codo junto a vecinos de la comuna para retirar de sus hogares refrigeradores, lavadoras y otros artículos en desuso, restos de chatarra liviana y pesada que, de otra manera, hubieran terminado en basurales clandestinos o en el vertedero municipal.

Esta iniciativa nace producto de las diversas complejidades que enfrentan los gobiernos locales asociadas a la gestión y disposición de residuos sólidos. Lo anterior, relacionado a factores como la dispersión territorial, baja frecuencia de recolección, falta de recursos y los elevados costos para asegurar una adecuada disposición final.

“Cómo no vamos a estar agradecidos de todos quienes hicieron esto posible. Especialmente para nosotros, comunas que no tienen presupuesto como para poder arrendar estos camiones y compactar esta chatarra que ahora son briquetas que no van a ir a parar al vertedero de la comuna, que ahora está colapsado”, comentó la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza.

La iniciativa es un nuevo hito enmarcado en el trabajo colaborativo que, desde hace dos años, lideran Karün y Aceros AZA, quienes realizaron una limpieza similar en Cochamó, con la que pudieron reciclar más de 20 toneladas de material, que luego usaron para producir lentes y acero verde, productos que cada una de las empresas elaboran bajo un modelo de economía circular en el cual el reciclaje juega un rol fundamental.

“Estamos orgullos de apoyar, en esta oportunidad, a los vecinos de Hualaihué, de la misma manera en que lo hemos hecho anteriormente con Rapanui, Juan Fernandez, Villa Las Estrellas en la Antártica y Cochamó, aportando de una manera concreta al cuidado del medioambiente a través del retiro y reciclaje de chatarra, que luego se transforma en uno de los aceros con la huella de carbono más baja a nivel mundial”, aseguró la jefa de Sostenibilidad de Aceros AZA, Daniela González.

Por otro lado, para el el Head of Impact de Karün, Carlos Aubert, esta iniciativa no solo tiene un componente ambiental, sino también un alto valor social. “Realmente en zonas aisladas como esta es muy difícil hacerse cargo de la chatarra y otro tipo de residuos. Entonces una campaña como esta, en donde pasamos casa a casa ayudando a los vecinos, ayudamos retirando este material que para ellos es un problema. Además, la característica principal de la alianza AZA-Karun es que ambos creemos en la economía circular, y al final más allá de retirar la chatarra, estamos aprovechándola para dar vida a nuevos productos”, aseguró.

El reciclaje de los metales contribuye significativamente a no empeorar la situación actual del ecosistema. Si estos residuos son enterrados, pueden contaminar las aguas superficiales y residuales a causa de aditivos y metales pesados, por otro lado, si son incinerados, es muy probable que contaminen la atmósfera. Asimismo, el reciclaje de chatarra tiene la gran ventaja de que el material se puede reutilizar un ilimitado número de veces, ya que no pierde sus propiedades al momento de usarse como materia prima para fabricar nuevos productos.