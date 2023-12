Comparte

Sin duda los exjugadores de Gran Hermano han dado mucho de que hablar en el mundo de la farándula y esta vez la protagonista es Cony Capelli.

Todo esto, porque en Que te lo digo, Paula Escobar reveló que la ganadora de “la casa más famosa del mundo” habría tenido un amorío con nada menos que Pailita.

“Yo les voy a contar de una fuente muy buena del círculo musical, me cuenta que tuvo algo con Coni Capelli”, reveló la comunicadora en las redes sociales.

Tras ello, agregó que fue el manager de la chica reality quien los juntó y que posteriormente, divulgó la noticia.

En ese sentido, sostuvo que al intérprete de “Parcera” no le habría gustado esta dinámica “ahí es donde Pailita dice ‘stop’, se indignó y no quiere saber nada más ni de Cony Capelli ni de su mánager”.

Sin duda esta polémica escaló a gran nivel y fue el mismo Suro Solar, quien salió a aclarar esta situación en su Instagram.

En primera instancia, recalcó que no está interesado en crear rumores y luego, argumentó que Cony ha estado bastante ocupada.

“Nunca contesto a estos inventos porque me parece innecesario defenderse de mentiras siempre, pero me están pidiendo que aclare lo siguiente. Primero, Coni no conoce a ese chico. Nunca han coincidido. Nunca han hablado. Nunca nada”, detalló.

“Segundo, el día que inventan esto, Coni tenia evento en Concepción. Al menos que sepa desdoblase podría haber pasado”, cerró.