Comparte

Con más de 440 mil visualizaciones en TikTok, una joven mostró una particular situación que vivió en Mendoza, Argentina y el peligro de los pasos de cebra.

El video muestra a los vehículos por el sector, sin que ninguno de estos se detuviera para ceder el paso a los peatones.

Incluso, frente a la mujer que grabó el registro se observa a una pareja, quienes vivieron por la misma situación.

«Nos costó un montón cruzar las calles. Acá en Chile suelen detenerse para dar el paso y en Mendoza cuesta demasiado«, escribió Javiera, quien publicó la pieza.

Cientos de comentarios se tomaron la plataforma, donde los usuarios expusieron sus experiencias en torno a la educación vial.

«Me pasó lo mismo cuando fui, de hecho solo un auto se detuvo, le di las gracias y vi que tenia patente chilena» y «acá en chile una vez un tipo no me dio la pasada, lo encontré raro y me di cuenta que tenía patente argentina», son parte de los comentarios.

Revisa el momento acá: