Starken, miembro del Grupo Jedimar, anunció la creación de Starken Internacional una nueva división que ofrecerá soluciones logísticas integrales y competitivas a nivel global, para dar respuesta a las crecientes necesidades de personas naturales, empresas y emprendedores de realizar envíos desde y hacia Chile. Para la operación, Starken contará con el partner logístico BL Corporations, que aportará su conocimiento técnico y especializado en operaciones internacionales.

A partir de este mes, la compañía chilena incorporará cuatro nuevos servicios: “Envíos Marítimos”, con servicio de Carga Consolidada "LCL" (Less than container load), dirigido a empresas y pymes exportadoras e importadoras que no necesitan llenar un container, pero sí una parte de él para sus envíos o importaciones, teniendo un costo de transporte internacional solo por el espacio utilizado; y “FCL” (Full Container Load), permitiendo entregar servicios tanto puerto a puerto, como puerta a puerta facilitando la logística internacional.

Asimismo, la empresa incorporará “Envíos Aéreos”, con servicio Express Courier Internacional de importación y exportación de paquetería de 0-50 kg, y de carga general a partir de 50kg, para otros segmentos y necesidades, ambos para clientes que busquen rapidez y eficiencia en cargas pequeñas, medianas y grandes. Por otra parte, se habilitará "Starken Box", una casilla internacional, para personas naturales y/o emprendedores y empresas, ubicada en Miami para facilitar compras en EE.UU. Gracias a Starken Box el cliente podrá comprar como si viviese en EEUU, teniendo acceso además a una trazabilidad total y en tiempo real, un envío rápido a Chile, y un despacho que podrá ser tanto a su casa como a cualquier sucursal Starken de su preferencia.

Además, se incorporará el servicio Starken Cross-Border creado específicamente para clientes del rubro del E-commerce Internacional, con servicios de desaduanamiento y logística nacional, en modalidad B2B y B2C para atender a las empresas internacionales en sus necesidades de servicios aduaneros Courier y de última milla. Para ello, Starken pone a disposición una vasta experiencia con clientes de distintas partes del mundo, a quienes apoya en la distribución de las compras realizadas en sus respectivos sitios web, con soluciones específicas, incluyendo además fulfillment, almacenaje y otros servicios relacionados.

“Este es un paso muy importante para la compañía, que nos permite avanzar hacia el siguiente nivel. Starken se ha transformado en una empresa líder, que está permanentemente innovando para satisfacer las necesidades de sus clientes, y esta nueva división es consecuencia de esa sintonía fina que tenemos con ellos. Queremos seguir siendo un partner de negocios para empresas y emprendedores, ahora acercándoles el mundo para impulsar su crecimiento, y facilitar la vida a cada vez más personas, de tal manera, que quienes aún no conocen nuestros servicios vivan nuestra experiencia, donde garantizamos excelencia, innovación, atención personalizada y centrada en el cliente”, señaló Rodrigo Prida, gerente general de Starken.

Para desarrollar esta nueva división, Starken llegó a acuerdo con los mejores partners estratégicos y expertos en logística internacional, con los que abordará el desafío de gestionar toda la cadena fuera de Chile. De hecho, Starken cuenta con certificación courier para cada uno de los servicios.

De esta forma, Starken Internacional buscará diferenciarse por simplificar un proceso que por definición es complejo y engorroso, al hacerse cargo del envío de punta a punta, y evitar de esta manera que los clientes tengan que interactuar con todos los eslabones involucrados en la cadena, que en ocasiones puede superar los 10 interlocutores. Asimismo, ofrecerá precios más competitivos, y para la prestación de sus nuevos servicios, se integrará la amplia red de sucursales que tiene la compañía en todo Chile.

Así, el cliente podrá asegurarse que el pedido llegue antes, en buen estado y a menores costos, junto con una tarifa única. Esto, porque la propuesta de valor de Starken Internacional incluye el control y trazabilidad de toda la ruta seguida por la paquetería y carga, optimizando los procesos en la cadena de transporte y potenciando las sinergias tecnológicas entre las empresas aliadas, con el fin de lograr acortar los tiempos de entrega, ofrecer transparencia y conveniencia en las tarifas a los clientes finales.

La nueva división maximizará el uso del actual centro de distribución de la compañía, cuya reciente expansión ha permitido aumentar hasta en 6 mil envíos por hora la capacidad de clasificación y despacho, lo que ha significado importantes mejoras en la eficiencia operacional.

“La propuesta de Starken internacional es democratizar el comercio exterior. Cada emprendedor y persona en Chile podrá, a través nuestro, proyectar su negocio al mundo con las oportunidades que ello significa. Para ello, ponemos al servicio esta nueva división, más nuestro conocimiento y diversas opciones a clientes de distintos tamaños”, comentó Colombia Agudelo, gerente Starken Internacional.