Comparte

El 77% de los participantes del estudio “Líderes o Jefes” de Laborum consideró renunciar a su trabajo por tener una mala relación con su jefe y el 53% de las personas reconoció tener una percepción regular o mala de su superior.

Además, el sondeo reveló que el 65% de las personas respondió que no considera que su superior sea un líder. Este resultado

Estos resultados, según el estudio de la app para encontrar trabajo, son los más altos de la región, seguidos por los de Argentina, donde un 58% no considera que su jefe sea un líder, y Panamá, donde esta alternativa alcanza el 53%.

El panorama más positivo se registra en Perú y Ecuador, donde sólo un 45% y un 39% respectivamente no cree que su superior sea un líder.

“No es lo mismo ser jefe que ser líder. Una jefatura implica ejercer un cargo con responsabilidades y estar jerárquicamente sobre un grupo de personas”, señaló el director comercial de Laborum, Diego Tala.

En tanto, explicó que “un líder, en cambio, es aquel que logra identificar las características de cada miembro de su equipo y los inspira para desarrollar una labor en común, de forma coordinada, alentando la participación de cada uno y permitiendo el desarrollo individual en pos de mejorar los resultados grupales y, por consiguiente, de la organización”.

Estudio “Líderes o Jefes” de Laborum.

La investigación reveló que el 61% asegura que su superior no es un líder “porque no motiva al equipo”, seguido de un 51% que responde “porque sólo da órdenes y no dirige al equipo”.

Al contrario, del 35% de quienes respondieron que sí consideran que su superior es un líder, un 52% argumenta que es porque “está dispuesto a enseñar y capacitar al equipo” y porque “trabaja junto al equipo”, mientras el 51% expresó que porque “motiva al equipo a siempre ir por más”.

Respecto a las cualidades que los talentos más valoran en un jefe, un 69% se inclina por aquel que “contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros de su equipo”, seguido de un 64% que opta por quienes “escuchan las necesidades de su equipo” y un 56% por quienes “reconozcan los logros de su equipo”.

Mientras que sobre las características que debe tener un buen líder, un 79% opta por “Capacidad de inspirar y motivar a su equipo”; un 78% se inclina por “Habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva” y un 74% dice que debe tener “Visión clara para establecer metas y objetivos”.