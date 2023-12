Comparte

Para los empleados públicos, el pago está establecido por ley. Esta cifra puede servir como guía para los empresarios privados, quienes deben considerar varios factores, los cuales explica Manuel Concha, CEO de Kame ERP, que tiene más de 13.000 pymes en su cartera.

Santiago, 5 de diciembre de 2023.- Se vienen Navidad y Año Nuevo, fechas de celebraciones, de compartir con la familia y con los amigos, y también de muchos gastos. Por eso, en tiempos de crisis económica, la gente espera con ansias el salvador aguinaldo, para comprar los regalos, la comida y los bebestibles.

En el caso del empleado público, este pago está regulado por ley. Sus montos pueden servir como guía para que las empresas privadas calculen el beneficio que entregarán, que queda a su criterio, siempre y cuando no esté establecido en el contrato particular o en el colectivo.

Para los trabajadores públicos, los aguinaldos navideños dependen de su remuneración líquida mensual. Este año, a quienes perciban un sueldo inferior a $943.703, se les pagarán $63.062, mientras que quienes igualen o superen esa cifra hasta $3.125.052, recibirán $33.358, mismas sumas que en el 2022.

Empresas privadas: aspectos a tener en cuenta

Así como en el mundo público todo está establecido por ley, en el ámbito privado hay una nebulosa al respecto. Los trabajadores suelen no tener muy claro si recibirán dinero o no y, en el caso de que sí lo perciban, no saben a cuánto ascenderá el pago.

En general, las empresas definen la cifra del aguinaldo navideño basándose en el beneficio entregado el año anterior. A esa variable le agregan principalmente sus flujos, es decir, los ingresos y egresos.

Independiente del monto, los empleadores privados tienen que considerar otros factores. Estos son explicados por Manuel Concha, CEO de Kame ERP, que tiene más de 13.000 pymes en su cartera.

“El aguinaldo es un concepto imponible, por lo tanto, se deben pagar las imposiciones asociadas a ello, además de reflejarse en la liquidación”, aclara de entrada el especialista. “Esto aumenta el costo de las remuneraciones para las empresas, que es un tema, sobre todo en tiempos donde está todo mucho más frenado”, complementa.

Para orientar a los pequeños y medianos empresarios en este proceso, el experto detalla los beneficios de contar con un ERP, un sistema de planificación de recursos empresariales. “Desde Kame no solo simplificamos y automatizamos todo el proceso del cálculo de las liquidaciones de sueldo, generar el archivo de Previred, distribuir el gasto de las remuneraciones en las diferentes unidades de negocio y reflejar este gasto en los estados financieros, sino también, por ejemplo, a comparar de forma rápida los aguinaldos con los años anteriores, hasta con una persona en particular, accediendo al historial de remuneraciones muy rápidamente, incluso desde el celular. Además, puedes firmar electrónicamente contratos, finiquitos, vacaciones, reglamento interno y anexos, ver cumpleaños del equipo, etc.”, cierra Concha.

