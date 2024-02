Comparte

Yamila Reyna y Diego ‘Mono’ Sánchez fueron fueron la pareja que marcó al mundo de la farándula en 2022; sin embargo, en febrero del 2023, todo se derrumbó y la actriz se separó del portero de Coquimbo Unido a causa de una infidelidad.

La conductora participó en el último capítulo de ‘Fuera del área‘ con Mauricio Pinilla en Agricultura TV, espacio donde se sinceró sobre la ruptura con el ‘Mono’ Sánchez, a un año del hecho.

Yamila comentó que, actualmente, “estoy bien, estoy en un momento de plenitud”, pese a que en su momento sufrió con la ruptura y la infidelidad. Sobre aquello, Reyna reconoció que incluso tenían planes para casarse.

Sobre su actual plenitud, la animadora expresó que “es una palabra que la añoro, y la extraño cuando no la siento. Creo que a medida que pasan los años, la vida nos va golpeando, esa sensación de plenitud, de despertar y sentirte en paz, de estar feliz con la vida que tenés, es tan difícil y hoy la siento”.

Eso sí, pese a la difícil experiencia, la conductora de TVN señaló que no les cierra las puertas al amor. “Obviamente me gustaría que llegase mi compañero de vida, pero no estoy buscándolo”, aclaró.