Joaquín Lavín Infante aseguró que “Chile debería estar volando en la economía“, por poseer minerales altamente cotizados. El exministro también apuntó a dos grandes problemas para la inversión: la permisología y el sistema político.

El otrora candidato presidencial fue parte de La Entrevista de Alejandro de la Carrera, en donde habló sobre el panorama económico chileno y la contingencia.

Dentro de este contexto, Lavín aseguró que el Presidente Gabriel Boric “puso el crecimiento en un lugar destacado” en su última participación en Enade. Respecto al mismo tema, el economista indicó que el país “está en una situación en que debería estar viviendo un momento estelar” por el escenario energético, donde destaca la venta de cobre, litio e hidrógeno verde.

“Con este (precio) del cobre, Chile debería estar volando en la economía, pero resulta que estamos ‘ahí’ en la medianía de la tabla”, aseguró el exalcalde de Las Condes, quien agregó que “estuvo bien el Presidente, pero una cosa son las palabras y otra son los hechos. Vamos a ver qué pasa”, aseveró Joaquín Lavín.

Joaquín Lavín criticó ‘permisología’ y “sistema político muy polarizado”

“La economía se ha estabilizado. La parte positiva es que no estamos en una recesión. Vamos a crecer, el año que pasó, terminamos en nada y este año, 2%. Pero, cuando se dice que Chile va a crecer 2% es muy poco porque el crecimiento de la población ay te quita 1%. Entonces, en la vida real de las personas, el crecimiento no se nota, el empleo no aumenta”, indicó.

Lo que sí, “la economía está estabilizada, la inflación ha bajado. Pero no estamos creando empleo, no se está invirtiendo, no se están creando nuevas empresas. Eso es lo que falta”.

En cuanto al panorama de inversión, Joaquín Lavín aseguró que existen dos problemas. Uno, es que “los grandes nuevos proyectos están entrampados en una maraña de permisos que toma mucho tiempo, es lo que se ha llamado la ‘permisología’“. Y, por otro lado, “hay un entrampamiento político. El sistema político está muy polarizado, hay un ánimo de confrontación que viene desde hace años. Eso crea un ambiente en que no hay avance”.