El Presidente Gabriel Boric recomendó este viernes el último libre de Joaquín Lavín, titulado las “Las diez tendencias que transformarán Chile”.

Durante su discurso de cierre de la Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción, el Mandatario dijo que “pensaba cuando escribíamos, porque en un trabajo colectivo, el discurso de la cuenta públicas las tremendas oportunidades que tiene Chile, estamos en un momento… permítanmente hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: el último libro de Joaquín Lavín, que se llama “Las 10 tendencias que van a cambiar Chile”, algo de esas características”.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto de las diez tendencias que hoy día, en la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental y que eso nos permita mejorar la calidad de vida de tanto de nuestro habitantes y, además, ser un polo de desarrollo en toda América Latina”, planteó.

El exalcalde de Las Condes, el mismo día de la cuenta pública, también relacionó su libro con lo expresado por el Presidente Boric. En su cuenta de Twitter, Lavín escribió: “Lo acaba de decir muy bien el presidente @gabrielboric ‘El mundo necesita a Chile’. Tenemos una gran oportunidad. Chile tiene exactamente lo que el mundo necesita para luchar contra el calentamiento global. Ojalá sepamos aprovechar esa oportunidad entre todos”.

Junto al texto, el exprecandidato presidencial de Chile Vamos adjuntó fotografías del discurso de Boric y la portada de su obra.

