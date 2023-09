Diversas publicidades “Made in Chile” se exhibieron en el Times Square de Nueva York este año. Fabrizio Copano, Nicole, la participante de Gran Hermano, Constanza Capelli, y una fundación animal «anti-rodeo» han pagado para aparecer en las pantallas.

Este turístico lugar es destino obligado para los visitantes a los Estados Unidos, donde se puede observar las gigantes pantallas que componen los alrededores de la Gran Manzana.

Pese a lo imponente del lugar, pagar para que tu mensaje o publicidad aparezca no presenta un costo alto, ni una tratativa muy compleja.

New York Timesquare Birthday Ad For Louis 🐱 (15secs)



~ Happy happy birthday cutieee boy Louis 😮‍💨🐱🎂~



📍TSX Broadway, New York 🇺🇸



c/o hmmlalisa



FLUFFY LOUIS DAY#Happy4thBdayLOUIS pic.twitter.com/D6uTPdk3OS