El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago), tendrá este fin de semana un regreso a lo grande: más de 50 artistas, 30 editoriales y más de 35 actividades animarán la principal cita de la historieta en el país.

La instancia, además, contará con invitados internacionales y mantendrá su carácter gratuito.

Entre quienes participarán en esta 12º versión, destacan los dibujantes chilenos de Marvel, Alan Robinson (The New Fantastic Four, X-Men, Back to the Future), y Nelson Dániel (Dark X-Men, Marvel Zombies, TMNT y quien este año publicó su cómic “Durmiente”), junto al uruguayo Martín Cóccolo (Green Lantern, X-Men, Deadpool).

FIC Santiago: Una fiesta para todos y todas

El productor general del evento, Christian González, destaca que este año el evento creció respecto de ocasiones anteriores.

“En esta versión asumimos el desafío de darle cabida a más creadores y creadoras tanto de Santiago como de regiones. Pasamos de 34 artistas a un espacio para 54 talentos nacionales; en el caso de las editoriales, crecimos de 18 a 30 editoras de todo tipo», comenta.

La iniciativa se desarrollará en la Sede San Joaquín del Instituto Profesional Santo Tomás.

Cabe señalar que el evento funcionará solo con editoriales e invitados durante el viernes 29, y con todos sus stands el sábado 30 y domingo 1 de octubre.

Detalles del evento

