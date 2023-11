Comparte

La destacada banda australiana Men At Work llega por primera vez al Gran Arena Monticello el próximo jueves 29 de febrero del 2024.

Para mostrar sus grandes éxitos que los han convertido en un ícono de la música internacional y ganadores del Grammy Multiplatino.

Luego de 25 años sin pisar suelo chileno, la agrupación fue formada a mediados de 1979 con Colin Hay como líder, vocalista y guitarrista y fue acompañado de Ron Strykert en el bajo, Jerry Speiser en la batería, Greg Ham en el teclado y John Rees como segundo bajo.

Durante los años 80, Men At Work logró una explosiva fama mundial, luego del lanzamiento del disco Business as Usual (1981) donde aparece la canción “Who can it be now”, posicionándose como una de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Sin bien han tenido varios cambios de formación por diversas razones, Colin Hay se mantiene como líder y cuenta con destacados músicos que lo acompañan en exitosas giras por giras por todo el mundo cantando grandes clásicos como “Down Under”, “It´s a Mistake”, “Catch a Star”, “Overkill”, entre otras.

Men at Work: Venta de entradas

Así, las entradas estarán a la venta a las 10:00 horas del martes 21 de noviembre, por sistema PuntoTicket.

De momento, aún no se conocen los precios y ubicaciones disponibles, valores que deberían entregarse en los próximos días previo a la publicación de entradas.