Comparte

Pamela Díaz es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la “Fiera” contó por su Instagram y desde una clínica del sector oriente, que se realizaría unos “retoques estéticos”.

“Pipul, llegó el momento. Me voy a hacer unos retoques. Hace mucho tiempo que quería esto y ahora encontré al doctor apropiado, así que me voy a hacer un retoque en mi popis. Ahí le voy a mostrar el resultado”, relató la exTierra Brava en sus historias.

Tras ello, especificó que se levantará los glúteos y que además se haría algo en el rostro, pero recalcó que nada será “exagerado”.

“Me voy a hacer una intervención, que no les voy a decir dónde todavía, porque les quiero mostrar el resultado. Vino mi madre, la Verito y mi papá. Me voy a hacer algo en la cara un poquito y en mi traste. Quiero levantármelo, pero tranqui. No va a ser exagerado”, cerró la modelo.