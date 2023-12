Comparte

Tras 10 años, Placebo regresa a Chile el próximo 20 de marzo del 2024.

La banda británica se presentará en el Movistar Arena con su octavo álbum ‘Never Let Me Go’, trabajo del cual se desprenden varios sencillos como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y más.

«Su mezcla de elementos rock, post punk y gótico crean una experiencia sonora inquietante y liberadora, desatando una influencia que continúa resonando en quienes exploran los rincones más oscuros de la psique humana a través de la música. Son los supervivientes del romanticismo de principios de siglo, con canciones como The Bitter End, Every Me and Every You o Without You I’m Nothing, que cautivó a David Bowie«, expone el comunicado de Lotus.

Placebo: Venta de entradas

Así, los tickets estarán disponibles en preventa exclusiva con Banco de Chile este martes 05 de diciembre al mediodía.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 07 a las 12:00 horas, ambas instancia por PuntoTicket.

Los precios inician en $34.500, y se detallan de la siguiente manera: