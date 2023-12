Comparte

¡Atención fanáticos! Martin Garrix vuelve a Chile en su show confirmado para el sábado 2 de marzo en el Movistar Arena.

El DJ y referente de la música electrónica, presentará lo más selecto de su trayectoria en un espectáculo que vendrá a poner ritmo y energía a los últimos días del verano.

En este concierto, los fanáticos vivirán una experiencia marcada por los hits como “In the Name of Love”, “Scared to be Lonely”, “Ocean” y “Animals” son sólo una muestra de lo que sería su paso por el país, y que en marzo podrán ser disfrutados por el público nacional.

Además, «este reencuentro promete ser un espectáculo con sonidos envolventes, luces y visuales deslumbrantes y la conexión única que Garrix logra con sus seguidores, en lo que será un capítulo inolvidable para la música en Chile», expone el comunicado de Voorus.

Martin Garrix: Venta de entradas

Así, los tickets estarán disponibles a través de sistema PuntoTicket desde el próximo jueves 7 de diciembre a las 12:00 horas.

El evento que se llevará a cabo en el Movistar Arena, además, contará con una zona de experiencias con la participación de DJs nacionales.

Finalmente, también habrá activaciones de marca, coctelería, entre otros, el que se extenderá hasta el fin del concierto.