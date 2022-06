Universidad de Chile comienza un nuevo ciclo al mando de Diego López, entrenador uruguayo que fue oficializado durante este semana como nuevo entrenador azul. Un DT que tuvo como pupilo en Peñarol a Mathías Corujo, ex jugador de la U.

El seleccionado charrúa conversó con Deportes en Agricultura y habló sobre las cualidades de López: “Es un entrenador muy capaz, con las cosas claras. Es muy serio y trabajador, tanto en el día a día, como en la parte táctica. Viene con la idea italiana de defender muy bien y en ese sentido tiene muy buenos conceptos. Espero que le vaya lo mejor posible, porque eso significa que le irá muy bien a la U”.

Además, Croujo, que tuvo pasos por el cuadro laico entre 2014 y 2016, se refirió al momento por el que pasa la U actualmente. “Lo sigo y trato de mirar los partidos. Viven un momento complicado, donde se juega poco, no tenían muy clara la idea de juego”, comentó el uruguayo.

Asimismo, complementó con que “da un poco de tristeza ver a la U como está ahora, pero no tengo duda de que va a cambiar todo y va a andar bien de vuelta”.

Finalmente, el lateral que juega en Sol de América, contó que está estudiando para ser entrenador y que su sueño es dirigir la U.

“Llevo dos años estudiando para ser DT. Siempre hablo con mi señora que la idea es quedarnos en Uruguay y no salir más, pero si sale la posibilidad de que me viene a buscar la U, no lo dudamos. Es uno de los pocos destinos donde nos iríamos. Sería un sueño dirigir a la U”, cerró Corujo.