Comparte

La suerte no estuvo con los tenistas chilenos en el US Open. Tras la contundente eliminación de Cristián Garin del torneo, se suma la caída de Alejandro Tabilo (71° del ranking ATP), quien no pudo superar al estadounidense Jeffrey John Wolf (87°) en la segunda ronda del campeonato.

Si bien el chileno comenzó ganando en el primer set por 6 y 4, no pudo sostenerlo y cayó en los siguientes tres sets por 5-7/4-6/3-6 ante el norteamericano.

Ahora, el nacido en Canadá deberá recuperarse para afrontar la Copa Davis en Lima, cuando enfrenten a Perú por el Grupo Mundial I.