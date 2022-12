Comparte

Tras el pase a la final de la Copa del Mundo por parte de Francia, las especulaciones sobre la reintegración de Karim Benzema al cuadro galo en Qatar florecieron. El futbolista recibió el permiso del Real Madrid para tomar un avión y unirse a los finalistas.

No obstante, esta situación no será tal. Es que según informan en Relevo y Mundo Deportivo el delantero no viajará rumbo a tierras árabes para unirse a sus compañeros. Esto debido a una particular razón.

De acuerdo a lo detallado por los medios anteriormente mencionados el ganador de Balón de Oro estaría molesto con las respuestas de Didier Deschamps al ser consultado por su regreso. De hecho, en la última conferencia de prensa, el DT lanzó: "Pfff… Prefiero ni contestarte. Vamos, siguiente pregunta", dijo.

De esta forma, la posibilidad de que Benzema esté el domingo en la final recibiendo su medalla está lejos de suceder, pese a que aún sigue inscrito en su plantilla.