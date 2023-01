Comparte

Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador de Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero portugués vivirá su primera experiencia fuera de Europa y aseguró su contrato con el elenco saudí es único porque él es un "jugador único”.

“Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida. Es una gran oportunidad no solo por el fútbol sino para cambiar la mentalidad las nuevas generaciones”, dijo en conferencia de prensa.

“Quiero desarrollar no solo el fútbol sino otras partes de este fantástico país. Para mi es un gran reto. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Quiero ayudar con mi conocimiento y mi experiencia a hacer crecer el fútbol. Quiero que la perspectiva de todo el cambie, por eso he aceptado esta oportunidad”, agregó.

CR7, además, cerró la puerta a su retorno al Viejo Continente tras su paso por Arabia Saudita. “Mi trabajo en Europa ya está hecho, allí he batido todos los récords y ahora quiero hacerlo aquí. He visto muchos partidos de esta Liga y es muy competitiva”, afirmó.

Sobre su vínculo con su nuevo club explicó que “es un contrato único porque soy un futbolista único, entonces es normal. Lo que quiero hacer es disfrutar en el Al Nassr y ganar. Si mi entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días”.

“Tenía oportunidades en Europa, en Brasil, en Australia, en Estados Unidos e incluso en Portugal. Muchos clubes quisieron ficharme, pero le di mi palabra a este club: solo al Al Nassr”, sentenció.