Carlos Tévez está lejos del fútbol. Luego de su salida de la banca de Rosario Central el Apache se encuentra sin club, pero no por ello se queda callado al analizar la Copa del Mundo que obtuvo la selección argentina, aunque tuvo una particular confesión.

En diálogo con Radio Mitre de Argentina, el ex futbolista contó que "seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba. (Después del título) no le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él".

Por otro lado, el ex Boca Jrs. se refirió a su retiro del fútbol, además de su experiencia como entrenador de Rosario Central, donde renunció: "Me gusta disfrutar del cariño de la gente. El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó".

"Tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer. Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa, a mí me seducen los proyectos", confesó el oriundo de Ciudadela.

Tévez se ha encargado de "disfrutar de los momentos" junto a su familia en un predio en la ciudad de Mendoza, esperando algún proyecto que lo atraiga lo suficiente para asumir un nuevo desafío.