El senador DC Iván Flores reaccionó al cambio de ministro en la cartera de Justicia: "Digamos las cosas como son, el hilo más delgado fue la ministra Ríos , pero el Presidente tuvo una semana absolutamente enredada y el problema es mayor; los errores no fueron solo de la ministra, sino del Gobierno.”

"Los indultos fallidos son una cosa, pero más allá de eso, son los comentarios del Presidente, criticando fallos del poder judicial, lo que valió la aclaración de la Corte Suprema y la Fiscalía, lo que complica. Y ya que se reconocieron desprolijidades, debieran revisarse los indultos, ¿o vamos a seguir con un listado desprolijo?". agregó.

Sobre la votación que se realizará este lunes en el Senado para ratificar la propuesta del Presidente como Fiscal Nacional, Flores señaló que “se ve muy complejo y difícil, yo creo que aquí hubo un acuerdo político, por sobre la búsqueda de la persona que realmente pueda asumir el gran desafío que tiene que desarrollar el ministerio Público, el más grande que le ha tocado en los últimos años”.

Si bien descartó que el Gobierno se encuentre en “crisis”, el senador DC señaló que están “enredados”, precisando que “no sé si sea crisis la palabra, están en un enredo, sí. Y a raíz de que el presidente preguntó el otro día que no sabía a lo que estaban jugando en el Senado, yo respondí: presidente no estamos jugando, esto no es kidzania, esto es política y de la más seria. Y en el caso de la votación del lunes, hay que decir que el Ministerio Público, particularmente, va a tener un rol que no ha tenido jamás en sus veintitantos años de ejercicio: el rol y deber de defendernos a toda la ciudadanía de una delincuencia desatada, y de un crimen organizado y narcotráfico que jamás habíamos visto”

Finalmente, Flores señaló: "Aquí no se trata de hacer gallitos políticos o de acuerdos políticos como el que yo creo que ocurrió con la UDI y parte de Renovación Nacional, al bajar a Meléndez y subir a Valencia, que yo creo que así lo fue. Y en ese escenario entonces en qué quedamos respecto a las prioridades nacionales y de lo que significa el rol que debe cumplir el Ministerio Público. Entonces, yo creo que el Gobierno está en un enredado, no sé si en crisis, pero sí en un enredo y el hilo se cortó por lo más delgado. Por otra parte, y hay que decirlo, creo que las ministras de la Mujer y Segpres quedaron sin piso porque claramente sus esfuerzos nunca apuntaron al candidato propuesto por el Ejecutivo"