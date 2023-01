Comparte

Juan Martín Lucero rompió el silencio. El delantero argentino se despidió de Colo-Colo en medio de su polémica salida para fichar por el Fortaleza de Brasil.

"Colocolinos y Colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen…", comenzó diciendo el atacante en su cuenta de Instagram.

Respecto a su salida, explicó que "mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato".

"Desde el momento uno deje todo por el club y la camiseta, jamás me quejé o salió a la luz algo de mí", añadió.

Por último, agradeció al club tras vestir la camiseta de Colo-Colo durante una temporada. "Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo", cerró.