Comparte

La situación de Juan Martín Lucero sigue dando que hablar en Colo-Colo. Ahora fue Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro, quien se mostró molesto con el delantero que recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo de Fortaleza.

“Cometió una deslealtad de las más grandes que visto en el fútbol. Me gustaría decir en buen chileno lo que pienso de él, pero la verdad de las cosas prefiero guardarme esas opiniones”, dijo el máximo accionista de Blanco y Negro.

“Fue desleal con la institución que lo dio a conocer. Era un futbolista de la medianía de la tabla en argentina, que no tenía mucha relevancia de cierta manera y hoy día quien lo colocó en el mapa internacional fue Colo-Colo”, agregó.

“Faltó lealtad con el club que le tendió una mano, que le abrió las puertas, que le hizo uno de los contratos más millonarios del fútbol chileno y ese tipo de deslealtades la vida se encarga de poner a las personas en su lugar”, continuó.

Mosa, además, adelantó que “vamos a ejercer todas las acciones que estén de nuestro lado. Contactamos a un estudio de abogados españoles muy importante y esto entra en el tema jurídico”.

Respecto a lo sucedido, el ex timonel albo explicó que Lucero “rompe el contrato porque éste era bastante claro en el sentido que su vínculo era hasta el 31 de diciembre del 2023 y tenía una cláusula que nosotros hicimos uso de ella, el cual lo extendía hasta el 2025. Si hay algo que podría discutirse, que creemos que también no hay mucho espacio para discusión es el 2024 y 2025, en el 2023 no tenía ninguna posibilidad de irse”.

El reemplazante del Gato

Sobre al representante de Juan Martín Lucero, Mosa confirmó que se encuentran en conversaciones con Miguel Merentiel. “Estamos en conversaciones. Daniel Morón está conversando con su representante, pero también manejamos otras alternativas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que será “Merentiel u otro. Si no es él será otro, pero tiene que ser del mismo nivel. Nosotros buscaremos un jugador que nos aporte 15 o 20 goles al año”.