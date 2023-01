Comparte

El lateral derecho de Universidad de Chile, Juan Pablo Gómez, conversó con Deportes en Agricultura y anticipó el debut de los azules en el Campeonato Nacional.

“Hemos estado trabajando bien durante este nuevo período. Estoy contento y muy ilusionado con empezar con el pie derecho la temporada”, dijo el defensor.

“Hemos estado trabajando más que nada en lo futbolístico. Si bien hay muchos jugadores que han estado en temporadas anteriores, también somos muchos nuevos y las energías se van renovando. Los muchachos que se han quedado también tienen muchas ganas de revertir esos malos momentos y estamos con muchas ganas de hacer una buena temporada para dejar eso atrás. Estamos en un club importante y se nos va a medir como tal, así que nos estamos preparando muy bien”, agregó.

Respecto a los trabajos de Mauricio Pellegrino, el lateral indicó que “es un entrenador muy disciplinado, muy profesional. Junto a su cuerpo técnico son personas que tratan de no dejar nada al azar, se trabaja muchísimo. Es muy táctico, así que hemos estado trabajando mucho eso durante estas semanas, teniendo en cuenta también que somos un grupo nuevo y nos tenemos que ir coordinando en poco tiempo”.

“La propuesta es ser protagonista, pero la táctica quizás ha funcionado en defender más cerca del arco, en recuperar más rápido el balón, ser intensos y ser un equipo corto. En eso se ha basado un poco el sistema durante estas semanas. Pero de todas maneras somos un equipo que tiene que ir a proponer y a buscar los resultados en todos lados”, añadió.

El ex Curicó Unido también analizó el trabajo de José Castro y Daniel Navarrete, jóvenes laterales izquierdos de la U. “Está claro que son jugadores jóvenes, eso no hay que desconocerlo. Pero a mí me parece muy bien que el club les dé prioridad en este momento, que confíe en ellos. No se suele hacer y la U lo está haciendo. Me parece que tenemos esa posición cubierta, han trabajado súper bien y con la ayuda de jugadores más grande durante la temporada creo que les va a servir para ir creciendo. A veces los chicos no muestran todo de entrada, pero de pronto explotan y muestran todas sus condiciones de un momento a otro. Eso es real, entonces yo creo que la U está ilusionada de que sus dos laterales izquierdos tengan una buena temporada y puedan explotar”, afirmó.

Por último, adelantó cuáles son los objetivos de Universidad de Chile para esta temporada. “El principal objetivo es jugar mejor y encontrar nuestro mejor sistema, nuestro mejor fútbol, nuestra mejor forma. Creemos que de esa manera vamos a estar más cerca de ir ganando los partidos. Este año la U tiene que ser más cortoplacista para pensar y no estar pensando en el último partido de la temporada antes de jugar el primero. Tenemos que ir partido tras partido, semana tras semana y si hacemos bien las cosas nos vamos a ir encontrando con los objetivos más altos y más interesantes por ir a haciendo bien las cosas fecha a fecha”, sentenció.