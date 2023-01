Comparte

Felipe Gutiérrez explicó que su salida de Universidad Católica se debe a una decisión técnica de Ariel Holan. Sin embargo, el DT cruzado explicó que él nunca ha sacado un jugador del plantel de la UC.

"No hablaré del tema en particular. Pero no recuerdo haber sacado a algún jugador de Católica", comenzó contando Holan.

Además, agregó que "nosotros tenemos una metodología, la cual es ser sincero con el futbolista y entregarle un menú de posibilidades y él elige. Si el futbolista lo toma se queda en el plantel, sino puede decidir buscar otra opción de trabajo".

Por otro lado, Holan se refirió a la salida de Clemente Montes al Celta de Vigo B en España, señalando que "es una pérdida muy importante. Le dije que no estaba de acuerdo con su decisión, pero la respeto. Ojalá le vaya lo mejor posible porque sigue siendo parte del club".