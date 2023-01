Comparte

Colo-Colo está muy cerca de cerrar a su nuevo centrodelantero. Darío Lezcano, delantero paraguayo de 32 años dejará Juárez y se encuentra a una firma de arribar al conjunto albo.

Así lo confirmó el entrenador del conjunto mexicano, Hernán Cristante, quien no ocultó su resignación por la inminente partida del goleador.

“Es probable que mañana (hoy) Darío Lezcano ya no esté con nosotros. Se los digo porque es así, es una realidad. Para mí fue muy complicada la semana porque ni siquiera lo estaba contemplando, no sabía si hoy me decían: ‘se va’”, dijo en conferencia de prensa.

“Él tiene una posibilidad de salir, él quiere irse. Ya lo dije la vez pasada, acá a la gente que tengo que tomar en cuenta es a la que está dispuesta a quedarse”, completó.

De esta forma, Lezcano, que ha convertido tres goles en sus últimos tres duelos con Juárez, llegaría a reemplazar a Lucero y cubrir el puesto de centrodelantero, uno de los grandes anhelos de Quinteros para la presente temporada.