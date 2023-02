Comparte

Universidad de Chile sigue sin convencer al mando de Mauricio Pellegrino. Los azules sumaron su segunda derrota en tres partidos y comienzan a florecer los fantasmas del pasado. Más allá del resultado, las dudas en el juego son las que preocupan.

Así lo explicó Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura, donde señaló que "Mauricio Pellegrino no pasa marzo". Palabras que complementó Patricio Yáñez sosteniendo que "de aquí a marzo quedan cuatro partidos, si no le das funcionamiento, no ganas y estás metido en la parte baja, es evidente el futuro del entrenador".

Por otro lado, Caamaño se refirió a las palabras de Pellegrino tras el partido, donde indicó que la derrota "no se condice con lo que se dio", agregando que "en el primer tiempo tuvimos más situaciones que el rival, pero ellos acertaron".

"Antes del gol de Palestino, la U no se generó ninguna en el segundo tiempo. Entonces, Pellegrino trata de acomodar el discurso para no generar alarma, pero jugado a pedales no va a llegar lejos en la U", sentenció el periodista.

