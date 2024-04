Comparte

Una semana al aire va a cumplir el nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, y el espacio conducido por Sergio Lagos y Karla Constant sigue agregando sorpresas a su casting.



Y una participante que prepara sus maletas para sumarse en los próximos días al espacio de telerrealidad es la modelo, diseñadora y periodista brasileña Daniela Colett, de 32 años.

Collet estuvo casada con el delantero de la Selección Nacional Eduardo Vargas, a quien conoció en 2013 cuando él jugó por primera vez en Brasil. Posteriormente se casaron en 2017, vivieron en España, Alemania, Inglaterra y México, tuvieron tres hijos y se divorciaron en 2021. “La gente me conoce nada más porque soy la ex esposa de Eduardo Vargas, pero yo creo que se pueden sorprender mucho conmigo”, adelanta la brasileña.

Tras su separación, el año pasado Daniela se convirtió en empresaria, instalando una marca de ropa de playa y fitness, además de una aplicación de manicure a domicilio. También inició un mediático romance con Giovanni Dopico, actor brasileño de 26 años, con quien duró seis meses.

“Fue una relación muy linda, muy intensa, todo hermoso, como un cuento de hadas, pero él empezó a tener ataques de celos. No tenía la madurez suficiente, tenía unos problemas internos que tenía que tratar con él mismo”, cuenta sobre esa relación.

Para Daniela, es una constante en su vida el sufrir por amor. “Siempre me pasa eso con los hombres, me entrego mucho, soy muy intensa, muy profunda, y después me pasan cosas malas y sufro. Tengo un estilo bien peculiar de hombres… me gustan los chicos malos, todos hombres fuertes, tatuados y morenos. Es cosa de ver a mi ex marido. Y sé que con ellos la voy a terminar pasando mal, pero me entrego igual”, confiesa, y se define como “una mujer segura, celosa, pero no tóxica”.

Es por esa intensidad que en “¿Ganar o Servir?” no descarta enamorarse. “Si veo a un chico que sí me gusta, de mi estilo y que me agrade, obviamente pueden pasar esas cosas. A mí me conquistan por la forma como me tratan: si me tratan muy bien y si veo que la persona está tratando de conquistarme, me empiezo a enamorar”, admite la brasileña.

Sobre su personalidad, Daniela se confiesa tranquila, pero excesivamente ordenada. “Yo siento que puedo tener un poquito de problemas de convivencia porque me gustan las cosas en su lugar, y si veo la casa desordenada, o que nadie se levanta temprano, puedo alterarme. Creo que soy muy fácil de llevar, pero mis amigas dicen que soy ‘pavio corto’, o sea que si algo no sale como yo quiero, me enojo”, revela.

Añade que entre sus compañeros de encierro conoce, en persona o por televisión, a muy pocos, como Gala, Oriana y Luis. A este último lo conoce por Daniela Aránguiz, con quien tiene cercanía desde la época en que Jorge Valdivia jugaba en Palmeiras. “Empecé a ver un poco de ‘Tierra Brava’ cuando entró Daniela, porque la conozco. Cuando fui al Carnaval me escribió que quería estar ahí conmigo, y le dije ‘vente’. No somos amigas íntimas, pero sí tenemos buena onda y hablamos”, cuenta.

Acerca de la temática del reality, la brasileña tiene claro lo que espera. “Quiero ganar, porque soy muy deportista y súper competitiva. Tengo facilidad con los deportes, empecé a surfear hace seis meses y aprendí muy bien, también hago skate y beach tennis. Y soy de signo Leo, entonces también tengo la competencia en mi sangre. Creo que puedo llegar muy lejos”, asegura.

Consultada sobre la fama que ganará con el reality, la joven dice no estar asustada, pues ya ha lidiado con las opiniones de las redes sociales.

“La gente ha hablado de mí desde que partí con Eduardo, es el costo de casarse con un futbolista, te juzgan. Sin siquiera conocerte, todos piensan que eres una mujer interesada. Además al principio de mi relación con él me criticaban mucho porque era delgada y tenía la nariz grande. Yo tenía 22 años y nunca la gente había hablado de mi cuerpo así, así que me afectó mucho. Después de eso me operé cinco veces la nariz para llegar a mi mejor versión. Aunque tengo tres hijos, en mi cabeza me siento de 20 años porque disfruto la vida, hago fiestas, hago de todo y me gusta vivir así. Creo que nunca estuve tan bien, estoy en el mejor punto de mi vida”, asegura.

Cabe destacar que, tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago.