Joaquín Niemann y Guillermo Mito Pereira finalizaron su participación en el primer torneo de golf de este año, el PFI Saudi International 2023, donde el oriundo de Pirque se ubicó en la sexta posición con un saldo -12. Por su lado, el talagantino finalizó en el décimo puesto con una tarjeta de 10 bajo par.

Mito Pereira logró 4 golpes bajo el par del campo, lo cual le dejó un saldo de -12 en la clasificación general, quedando a 7 del líder mexicano, Abraham Ancer. En tanto, Niemann tuvo 5 golpes bajo el par de la cancha, terminando con un saldo total de -10 en la tabla.

El Joaco hizo un balance respecto a su desempeño, comentando al programa Desde el Fairway que estuvo en "una cancha que me gusta mucho, jugué muy buen golf. Me sentí muy cómodo en la cancha pegando los tiros que me acomodan con el viento para poder ir adaptándome’’.

Además, Niemann expresó su felicidad por ser el líder del Team Torque en el inicio de temporada en LIV Golf de Mayakoba. "Estoy muy motivado de ser capitán del Team Torque, de poder llevar a mis jugadores del equipo para pelear los torneos del año y ojalá ganar la temporada", cerró.