El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, conversó con Deportes en Agricultura en la antesala del duelo de este domingo ante Universidad Católica.

El estratega de los mineros reconoció que “nos estamos preparando, tenemos a todo el plantel en condiciones. Sabemos el nivel individual y lo que proyecta Católica en lo colectivo, será un partido durísimo, pero esperamos pasarla bien como han sido los partidos anteriores con ellos”

“Acá en casa les ganamos el campeonato pasado, afuera perdimos en los descuentos… veremos qué pasa. Tienen una gran capacidad individual y colectiva y esperamos con mucho respeto ese partido”, añadió.

Huerta, además, se refirió a la Copa Sudamericana que enfrentará el club y anticipó que harán de local en El Teniente ante la imposibilidad de jugar en El Cobre. “Era algo que preveíamos. La parte de la iluminación que es la parte que nos objetaron, no alcanzamos pese a todos los esfuerzos que hizo el club. Cambiaron toda la iluminaria, agregaron más focos, pero no se llegó a la exigencia que tenía la Conmebol. Dentro del plantel ya lo tenemos asumido. Solamente nos complicaría si pasamos a la siguiente fase que no podremos hacer de local en El Salvador”, indicó.

“Vimos la alternativa de ir a Calama, pero nos dijeron que no tenían el tiempo como para ir a revisar el estadio. Esos fueron los argumentos que nos dieron. Veremos si se da esa posibilidad. Desde Calama dicen que el estadio cumple con las exigencias de la Conmebol, pero teníamos plazo hasta el 3 de febrero para presentar alternativas de estadios y el único que cumplía era el Monumental y Rancagua, así que el club optó por Rancagua”, sentenció.