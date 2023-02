Comparte

Arturo Vidal no lo pasa bien en Brasil. El chileno ha perdido protagonismo en Flamengo, lo que la ha significado una serie de críticas. Incluso, la prensa brasileña reveló que el Mengao busca prescindir de sus servicios.

Sin embargo, el King salió al paso de sus detractores y compartió una noticia donde Zlatan Ibrahimovic asegura que “si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno”.

En su cuenta de Instagram, Vidal compartió estos dichos y envió un contundente mensaje: “Solo a los más grandes los critican”.