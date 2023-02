Comparte

Siguen los problemas para Arturo Vidal en Brasil. El futbolista nacional no la pasa bien en Flamengo, donde no ha tenido continuidad, además de haberse visto involucrado en diferentes polémicas, como la noche de furia que tuvo tras no entrar en un partido. Esto sumado a la eliminación en semifinales del Mundial de Clubes tendría contra las cuerdas al King.

Así lo apuntan desde Brasil, donde adelantan que el chileno está dentro de los jugadores transferibles. "Los primeros candidatos (a salir) son el delantero Marinho, el mediocampista Vidal y el portero Hugo Souza. Los tres no dieron el rendimiento esperado sobre el campo de juego y es posible que busquen nuevos aires hasta mediados de año, para dar cabida a otras llegadas", mencionaron en Globosporte.

Además, detallan que "Vidal expresó claramente su descontento con la suplencia, pero a sus 35 años la evaluación interna es que no puede aportar como titular para suplir la salida de Joao Gomes".

Un panorama complicado que podría acelerar el regreso de Vidal a Colo-Colo. Aunque desde Macul quieren ser cautos, o así lo expresó Daniel Morón en conferencia de prensa: "Para nosotros es un halago que haga esa declaración (de querer volver a Colo-Colo), pero está en un club poderoso con contrato vigente".