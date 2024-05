Comparte

Sin duda Raimundo Cerda y Gala Caldirola se robaron toda la atención del último capítulo de “¿Ganar o servir?”.

Todo esto, porque luego de mucho coqueteo, los tortolitos terminaron muy apasionados besándose, lo que generó bastantes reacciones entre los televidentes.

En ese sentido, desde Zona de Estrellas se contactaron con la madre del exGran Hermano, Katherine Helfmann, quien opinó sobre este nuevo romance.

“No me voy a meter, solo quiero que lo pase bien. Que juegue y listo, es joven y es un reality con mucho show y está perfecto”, comentó en primera instancia la madre del chico reality.

Tras ello, le consultaron si es que para ella era un tema que la pareja tuviese diferencia de edad, puesto que Rai tiene 24 y Gala 31.

“Ella es guapa y está soltera también. No me preocupada en nada que sea mayor, son solo seis o siete años, y si fuera más tampoco me preocuparía”, aseguró.

Finalmente, recalcó que ella no se meterá en este romance “Rai es maduro y le gustan las chicas lindas, nada que hacer”.