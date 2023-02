Comparte

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió al paso de los rumores que lo vinculan con la selección brasileña. El adiestrador aclaró que su situación es clara, puesto que mantiene contrato hasta 2024 con los merengues.

“No me han contactado. Si tienen interés lo agradezco, pero mi situación es bastante clara, tengo contrato hasta 2024. Lo he dicho antes, la aventura aquí puede continuar y no le diré al Madrid que quiero irme, eso nunca pasará”, dijo el entrenador.

Luego que surgieran informaciones que afirmaran que Ancelotti asumiría la banca de la Verdeamarela, fue la propia Confederación Brasileña de Fútbol quien salió a desmentir esta situación