París Saint-Germain pasa por un delicado momento. Días después de despedirse de la Copa de Francia, la escuadra de la capital francesa cayó ante AS Mónaco de Guillermo Maripán, lo cual agudizó su crisis futbolística.

Sin embargo, los problemas no solo son dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Esto porque luego de caer ante Mónaco, Neymar Jr y Marquinhos habrían tenido una fuerte discusión con Luis Campos, asesor deportivo del club.

De acuerdo a la información de L’Equipe, Campos entró gritando al vestuario, recriminando a los jugadores por su falta de agresividad. Esto provocó la molestia de Ney y Marquinhos, capitán del club, quienes se enfrascaron en un tenso cruce con el consejero deportivo.

Pero no fue todo. Ya que el citado medio detalló que en el camarín también existió una discusión entre Marquinhos y Gianluigi Donnarumma. Esto porque el defensor brasileño le didió a sus compañeros que no fueran a saludar a los hinchas que llegaron a apoyar el equipo hasta Mónaco. Sin embargo, el portero italiano no hizo caso y se acercó a los fanáticos, recibiendo una ovación.

Esto molestó a Marquinhos, quien les pidió a sus compañeros no acercarse a saludar luego que los ultras acusaran falta de compromiso por parte del plantel.