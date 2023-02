Comparte

Alexis Sánchez continúa maravillando en Francia. El delantero chileno marcó un doblete el fin de semana en el triunfo del Olympique de Marsella sobre Clermont, por lo que se ha ganado varios elogios.

Uno de los que alabó a Sánchez fue el campeón del mundo con Francia en 1998, Thierry Henry. “En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter dije a mí mismo: ‘ha empezado a declinar’”, analizó el ex delantero.

“Pero honestamente, ahora en Marsella… Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él”, añadió.

“Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo”, sentenció.