Ben Brereton se tomó un tiempo en Inglaterra luego de su lesión muscular para abordar el presente y futuro de la selección chilena. El atacante se refirió a la eliminación del Mundial de Qatar y a la posibilidad que tiene La Roja de llegar a la Copa del Mundo 2026.

"Cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores, no veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar", comentó el delantero en diálogo con TNT Sports.

Además, se refirió a lo "decepcionante" que fue quedar fuera de Qatar 2022: "Cuando eres joven es el sueño de todos jugar una Copa del Mundo. Es el pináculo del fútbol, así que es realmente decepcionante (quedar fuera) Pero así es el fútbol, así que ahora mejoraremos, trabajaremos más duro y ojalá eso nos permita corregirlo".

Por otro lado, se refirió a la confianza en el proceso de Eduardo Berizzo y señaló que es cosa de tiempo que lleguen los buenos resultados.

"Cada vez que voy a Chile para entrenar todo funciona de forma asombrosa. Obviamente tenemos que empezar a ganar más partidos, pero sé que eso se dará porque en los entrenamientos todos son geniales. Creo que los resultados llegarán con el entrenador a medida que pase el tiempo y todo el equipo logre cohesión. Es simplemente cosa de tiempo", explicó.

En tanto, sobre la doble fecha FIFA de marzo sostuvo que "ahí estaremos entrenando, trabajando duro y ojalá sacar cuentas positivas. Incluso si es un amistoso, eso no importa, igual hay que ganar el partido, y si, estoy emocionado por eso".

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Alexis Sánchez: "Vi cuando llegó a Francia y todos se volvieron locos. Está haciendo muchos goles, vi el que hizo de penal PSG. Ha estado grandioso, es uno de los mejores que tiene Chile. Es asombroso y es un gran tipo para tener como compañero de equipo".