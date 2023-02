Comparte

Fueron múltiples las reacciones que provocó la desvinculación de Arturo Walden, mejor conocido como "Kiwi", de la señal estatal TVN, luego de que le diera un beso sin consentimiento a la humorista Pamela Leiva.

Este tema fue tratado en el programa "Tal Cual", donde la panelista Patricia Maldonado lanzó una dura crítica.

La ex "Mucho Gusto" rememoró un antiguo episodio en donde el periodista Simón Oliveros fue tocado por un grupo de mujeres en el matinal de Mega.

"Le agarraron todo lo que pillaron, por delante y por detrás mi pregunta es ¿Es válido qué vaya a poner una denuncia por acoso?, a él no se le permite", inició comentando, para luego precisar que "al hombre no se le permite reclamar".

"No te voy a acusar al gerente…"

En otro sentido, señaló que si a ella le hubieran robado un beso, se hubiera defendido sola. "No me hue… no me interesa tu hue… no me lo vuelvas a hacer porque te voy a dar un ‘cachuchazo’, le hubiera tirado la cabeza y queda ahí, no necesito manadas para que me defiendan, no necesito equipos de gente. Me defiendo sola desde que tenía un año".

"A mi juicio, hacer toda esta parafernalia… Voy a decir una sola cosa. En Chile hoy día están pasando cosas tan graves, que robar un beso es un canapé", aseguró Maldonado, señalando además que si un hombre reclama, lo tildan de "maricón".

Estas palabras contaron con la aprobación de la conductora Raquel Argandoña, quien señaló que "no es bien visto que un hombre reclame (…) Si a mí me molesta que tú me robes un piquito, yo me desquito contigo. No te voy a acusar al gerente, resolvemos el problema los dos. Así debe ser", deslizando una crítica a Pamela Leiva.

