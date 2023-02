Comparte

Marcelo Díaz no se guardó nada. El volante que está de regreso en el fútbol chileno se refirió a la era de Reinaldo Rueda en la banca de La Roja y tuvo un particular comentario sobre las nominaciones del colombiano.

En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el futbolista de Audax Italiano lanzó: "Para mí el error más grande fue Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos".

Por otro lado, confía en el nuevo proceso que lidera Eduardo Berizzo, confesando que le tiene "muchísima fe a Berizzo. Trabajé con él y sé qué clase de entrenador es. Yo sigo insistiendo. Ni idea de qué le ha pasado hasta el momento. Ojalá que por los puntos sea diferente".

Frustrado regreso a la U

El bicampeón de América también dedicó un momento a su frustrado regreso a la Universidad de Chile. Díaz aún no se explica el por qué no se dio su arribo a los azules.

"No sé por qué no se dio; tuve conversaciones. Hablaba con casi todos, incluso a nivel dirigencial. Me dijeron ‘te queremos’, me junté con Cecilia (Pérez), con (Manuel) Mayo; había muchos que me querían, parece que (Michael) Clark estaba de acuerdo", indicó.

"Yo me quedo con que hice todo lo posible y no llegamos a hablar de dinero. Lo digo abiertamente, no es una cuestión de plata", sentenció.