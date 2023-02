Comparte

Sergio Ramos renunció a la selección española. El defensor del París Saint-Germain anunció que no continuará en el combinado nacional luego que el entrenador Luis de la Fuente le informara que no contará con él.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independiente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, lanzó el zaguero.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”, agregó.

“Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos ustedes, me han hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegio que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creyeron en mí”, sentenció.

Sergio Ramos defendió a la selección española en 177 partidos, marcó 23 goles y conquistó la Copa del Mundo (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012).