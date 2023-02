Comparte

El ex portero español, Iker Casillos, lanzó una ácida crítica tras la entrega de los premios The Best de la FIFA, donde fueron galardonados Lionel Messi (mejor jugador), Lionel Scaloni (mejor entrenador) y Emiliano Martínez (mejor arquero), entre otros.

“Hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol”, fueron las palabras de Casillas, refiriéndose a los ganadores de los premios entregados por la FIFA.

Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 27, 2023

Sin embargo, esta no es la primera vez que el campeón del mundo ha cuestionado los méritos de los ganadores en este tipo de premios. En 2021, luego que Lionel Messi consiguiera el Balón de Oro, envió un comentario similar.

“Cada vez me cuesta creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil, puñeta. Lo hacen difícil otros”, dijo en aquella oportunidad.