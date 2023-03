Comparte

Alexis Sánchez ha tenido una gran temporada en lo individual en el Olympique de Marsella. El chileno ha marcado 13 goles en 31 apariciones con el cuadro olímpico, pero termina contrato en junio del 2023, por lo que la preocupación está en su continuidad.

En ese sentido, el chileno sostuvo en conferencia de prensa que “tengo muchas ganas de quedarme. Yo vengo acá para ganar. Por mucho que me digas que hay que llegar segundo para ir a Champions, yo lo que quiero es salir campeón”.

Pese a su intención de continuar, puso algunas condiciones deportivas: “En mi carrera siempre he querido ganar. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions”.

Por otro lado, el delantero abordó las críticas que recibió tras la eliminación del Marsella de la Copa de Francia, donde el chileno erró un penal en los 90 minutos.

“Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo”, reconoció Alexis.

“No hay explicación, hay que estar concentrados. Hay que pescar al rival y no dejarlo ir. El jugador tiene que estar concentrado los 95 minutos. No podemos relajarnos”, añadió.

Y, finalmente, lanzó: “Esto te sirve de experiencia, incluyéndome a mí, hay que dar el 200 por ciento. Por la afición. Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol”