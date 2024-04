Comparte

Sergio Freire y Maly Jorquera se casaron, a cuatro años del compromiso entre ambos humoristas.

La pareja se conoció en medio de las grabaciones del El Club de la Comedia y están juntos desde esa época. Y, pese a que ya formaron una familia junto a su pequeño hijo Lucas, recientemente materializaron su matrimonio, pese a que el comediante le propuso casamiento en el año 2020.

Eso sí, la pareja intentó ser lo más discreta posible en cuanto a la ceremonia. Sin embargo, la finalmente todo se supo gracias a la filtración de una fotografía a la cual tuvo acceso la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez.

De hecho ninguno de los novios compartió contenido del matrimonio en sus redes sociales. Sino que fue la panelista del programa Sígueme de TV+ quien mostró una fotografía en la que se les ve a ambos vestidos de gala.

La historia de amor entre Sergio Freire y Maly Jorquera se remonta a la época de El Club de La Comedia. De hecho, fue Rodrigo Salinas quien le dio pistas a Freire sobre la nueva compañera que llegaría al programa: “Maly Jorquera, solo eso”, fueron las palabras que le dijo Salinas al comediante, quien no entendió el mensaje.

Tras el fin del espacio, fue Jorquera quien se atrevió a dar el paso, pero su estrategia no funcionó en el primer instante. “Lo acorralé en el estacionamiento y le dije ‘entre nosotros va a pasar de todo. Me voy a casar contigo, vamos a tener hijos y vamos a morir juntos’”, comentó Maly en entrevista con Momentos 13C. A lo cual, Freire solo atinó a salir del lugar: “Claro que me asustó. Yo quizás lo sentía, pero no lo veía tan claro como ella. De hecho, cuando me lo dijo, lo sentí súper invasivo“, confesó.

Eso sí, el amor triunfó y, meses después de aquel incidente y que Maly se fuera a Perú, retomaron en la distancia una amistad que posteriormente dio pie a la relación que hoy se materializa con un hijo en común y el matrimonio celebrado este sábado.