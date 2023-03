Comparte

El volante chileno Marcelino Núñez se refirió a su presente y sus metas en Norwich City, contestando una serie de preguntas hechas por internautas de Twitter en los canales oficiales del club inglés.

“Mi mayor meta con el Norwich City es clasificar a la Premier League”, dijo sobre su principal objetivo en la escuadra canaria.

Respecto a cómo se gestó su arribo al club, Núñez indicó que “surgió esa oportunidad con mi representante. La vimos súper bien. También el dirigente Stuart (Webber) habló conmigo en un partido de la Copa Sudamericana en Brasil y me mostró todas las instalaciones. Me encantó, me enamoré”.

Por último, fue consultado cómo está llevando la dificultad con el idioma en su nuevo club. “Estoy en clases, he ido avanzando. Voy entendiendo un poco más de las conversaciones de mis compañeros”, cerró.