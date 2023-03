Comparte

El ex tenista chileno Marcelo ‘Chino’ Ríos sacó la voz en la previa de un partido de exhibición que hará ante el español Alex Corretja. En la instancia, el Chino se refirió a su relación con el equipo de Copa Davis y puso condiciones para un futuro regreso.

"Mientras esté el presidente Elías no voy a estar ahí, tuve un problema con él por mentiroso, decirme cosas que no eran verdad y se lo dije en la cara. No me sentía apoyado por el equipo", dijo Ríos en entrevista con ESPN Chile.

Además, confesó que sintió poco apoyo del capitán del equipo chileno Nicolás Massú en el conflicto con Elías, aunque no le tiene rencor: "Yo hablé con Massú y lo entendió, nos llevamos bien, y lo hacía ambos porque era entretenido, no nos hacemos millonarios, ganamos una mierda en la Copa Davis".

Asimismo, explicó sobre un posible regreso al equipo de Copa Davis que "no voy a estar en un equipo para pasarlo mal. A él le gusta".

"Me encantaría estar en el Mundial, la Copa Davis es entretenida, el equipo es la raja, pero tampoco lo quiero pasar mal y estar obligado", recalcó.

Chile y los ídolos

En otro tema, Marcelo Ríos se refirió al trato que reciben los ídolos en Chile, ejemplificando con los comentarios que recibe constantemente la Generación Dorada, sobre todo tras quedar fuera de dos Mundiales.

"La gente no valora los ídolos, es envidiosa de la gente que le va bien. Hay gente mal intencionada, a Bravo lo criticaron por viajar en primera clase y decir que estaba cansado. De Vidal puedes decir lo que querai. Se manda cagadas como todos y lo revientan. Y no por eso deja de ser un buen futbolista. Esos tipos, como Alexis (Sánchez) son tocados por una varita", detalló.

"No porque Vidal se mandó una cagada lo vas a dejar fuera de un equipo. Si Messi choca, ¿lo dejas fuera de la final?", cuestionó.

Federer, el favorito del Chino

Finalmente, Marcelo Ríos destacó a Roger Federer como el mejor tenista de la historia, aunque para él "no era entretenido" como Nick Kyrgios o Fabio Fognini.

"Cuando Federer dijo que merecía estar en el salón de la fama, eso es valioso para mí. Si lo pide la ATP me da lo mismo, pero si lo dijo él, me importa. Que en una entrevista dijera que estaba entre sus ídolos es mas valioso para mí que venga el presidente de la ATP a premiarme", comentó el Chino.

Además, comparó la competencia que hay hoy en el circuito con lo que sucedía en su época: "Cuando yo jugaba habían 50 tipos que jugaban bien. Ahora, a veces hay un top 20 y no sabes quién es".