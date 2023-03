Comparte

La Roja enfrentará un nuevo partido amistoso durante esta fecha FIFA ante Paraguay. En ese contexto, uno de los encargados en anticipar el duelo fue Gary Medel, quien también aseveró que la selección es presente.

"Para mí no es un factor importante la edad. Quizás hoy estoy bien y el próximo año no estoy en la selección, esto es presente. Todos los que tienen experiencia vienen a aportar a los más chicos no vienen de vacaciones", dijo en conferencia de prensa junto a Gabriel Suazo.

Además, agregó que "los más chicos también quieren aportar. Al final es una mezcla positiva. Las clasificatorias son en septiembre y el que esté en mejor forma, tiene que jugar".

Por otro lado, señaló que "el grupo está bien, está la gente con experiencia, está la gente joven. Creo que el grupo ha madurado mucho en estos últimos partidos, queremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, tener el balón, jugar bien porque es importante para lo que viene".

"Sabemos que es importante ganar, no lo hemos hecho, pero si seguimos en esa línea, los resultados van a venir. Es un amistoso y se puede seguir trabajando de esa manera, pero en septiembre cuando empiecen las Clasificatorias es distinto. Ahí necesitamos ganar y sumar puntos que es lo más importante", agregó el defensor del Bologna.

Sobre esta fecha FIFA dijo que le hubiera gustado jugar "dos partidos amistosos para darle más minutos a todos los jugadores que están convocados, probar otro esquema y probar compañeros. Es un partido amistoso y hay que tratar de ganar, que es lo importante".

Finalmente, abordó los dichos de Pablo Milad, quien aseguró hace unos días que era muy importante ganarle a Paraguay en este partido amistoso.

En ese sentido, Medel dijo que "el funcionamiento está, pero faltan los goles y ganar, que es lo importante. Lo que trabajamos, la presión, la posesión, los momentos al defender. Lo que dice Milad no sé… lo decide el profe, hay que tener en cuenta que es un amistoso, y el profe decide si quiere probar, porque la prensa está pidiendo jugadores y después dicen que sigan lo mismo. Si me toca estar en el banco, no es problema. Lo importante es en septiembre".