Quizás uno de los tropiezos más importantes en la carrera de Alexis Sánchez fue su paso al Manchester United, donde no logró mostrar el talento con el que había deleitado en el Arsenal. Sin embargo, el tocopillano no se arrepiente de haber ido a los Diablos Rojos.

"Estuve a punto de irme al City. Hablaba todos los días con Guardiola, me decía feliz cumpleaños. Era como mi papá. Fue mi papá en Barcelona y era como mi papá en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días, me mandaba mensajes. Y estaba todo listo, había un jugador que se iba a ir a Arsenal. De repente Arsene Wenger me dice no te vas porque el otro jugador no quiso venir y no tienen a otro", detalló Alexis sobre su decisión de ir al United en diálogo con 24 Horas de TVN.

"Suena el celular. Mourinho, me dice: ‘Alexis, aquí está la siete para ti disponible’. No fue una cosa de dinero, para que todo el mundo sepa. Era lo mismo con el United y el City. Y me dijo aquí tienes la siete, estamos jugando la Champions League y lo vamos a dar todo. Yo quería irme en ese momento, pero tenía la palabra de Guardiola", añadió.

Además, dijo que tras ese comunicación con el portugués pensó: "Un futbolista chileno jugando en Manchester United, algo que nunca ha pasado. Con la siete de Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y que ahora un chileno la tuviera, era un sueño".

"No me arrepiento de haberme ido al United, las cosas pasan por algo. Me hubiese gustado ir al City, sí. Habríamos ganado la Champions ya. En la final habría hecho algo", cerró el tocopillano.

Alexis y el Inter

Por otro lado, el chileno recordó un episodio en su paso por el Inter con Simone Inzaghi, donde tuvo una particular advertencia.

"Una vez le dije a Inzaghi que si no me hacían jugar contra Milan, íbamos a perder. En doble sentido, pero le dije ‘profe, podemos perder, ojo’. Y pasó. No le dije nada, tenía que ser como un elefante: boca chica y oreja grande", confesó Alexis.

"Ahora Inter hace portada porque hubo una pérdida, pero ¿por qué no me hiciste jugar?", complementó.

"Me gustaría renovar en el Marsella"

Finalmente, Alexis Sánchez se refirió a su estadía en Francia, donde ha tomado confianza y demostrado un nivel que hace recordar sus mejores temporadas.

"Estoy contento y feliz, el club me cuida, que es lo más importante para mí. Confían en mí y a mí solo me queda demostrar. Cometo un error si es que me relajo", declaró el chileno.

"Lo veo año a año. hice un contrato por un año en Marsella, pero me gustaría renovar. Igualmente en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero en este momento estoy feliz con ellos. Me gusta la afición y me cuidan", confesó.

Y, para concluir, dijo que su gran nivel se debe a "su dedicación, eso debe entenderlo el jugador chileno, que se conforma con hacer un par de goles… También es constancia. Hay cosas que la gente no ve, los esfuerzos tras una buena actuación".