Darío Osorio tuvo que salir de emergencia de la concentración de La Roja debido a una lesión que arrastraba desde Universidad de Chile. Sin embargo, durante esta jornada se conocieron detalles de un supuesto conflicto que tuvo con Eduardo Berizzo.

De acuerdo a lo revelado por el comunicador Mauricio Israel, el futbolista "tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera".

Además, aclaró que durante su estadía en la Sub 20, Osorio tuvo un episodio similar con el entrenador Patricio Ormazábal.

"Esta misma situación ya se había producido con este chico en la selección Sub 20 de Patricio Ormazábal. Si se confirma esto, porque todos se protegen, la decisión de Berizzo es la correcta. Pero lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo", expresó.

Cabe recordar que La Roja tendrá un nuevo desafío durante este lunes ante Paraguay en el Estadio Monumental. Duelo que comenzará a las 21:30 horas.