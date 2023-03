Comparte

Sergio Agüero e Ibai Llanos compartieron un nuevo stream. Aunque este tuvo algo particular, ya que de un momento a otro el Kun sufrió una pequeña arritmia.

Es que el trasandino detuvo la conversación abruptamente, se llevó la mano al pecho y se quedó en silencio. Ante la insistencia de Ibai por saber qué le pasaba al Kun, este respondió con su característica sonrisa: "Creo que acabo de sufrir una mini-arritmia".

Ante esta situación, el streamer español se preocupó y le preguntó al ex delantero: "¿Quieres que nos vayamos al médico?". A lo que el Kun lo tranquilizó: "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal".

📌 #KunAguero da un susto a #Ibai con una mini arritmia en directo 📌



Ibai 🗣️¿ Quieres que vayamos al médico ?



Finalmente solo fue un susto 😮‍💨pic.twitter.com/hrmI9wpyzz — El Futbol del Sr.Destrangis🎙 (@FutbolDestrangi) March 30, 2023

Recordemos que Agüero en octubre del 2021, en el Barcelona, sufrió una arritmia, la cual aceleró el retiro del trasandino del fútbol profesional. Aunque no lo ha alejado del todo del deporte, ya que ha jugado algunos partidos en la Kings League.

Un día después, tras el hecho, Agüero tranquilizó a sus fans a través de las redes sociales, indicando que "los médicos me dijeron que está todo bien".